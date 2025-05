Demain Nous Appartient spoiler : Rayane trompe Jack ! (vidéo épisode du 9 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que la bague et la photo retrouvées par Jack et Rayane va avoir de lourdes conséquences dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Rayane voit toujours Jimmy en secret, ils vont s'embrasser !











Depuis sa rencontre avec le mystérieux Jimmy, Rayane est profondément troublé. Bien qu’il éprouve encore des sentiments pour Jack, il ne peut nier l’effet que Jimmy a sur lui. Désemparé, Rayane continue de voir Jimmy en secret, comme pour se convaincre qu’il ne ressent rien.

Et lorsqu’il décide enfin de mettre un terme à cette relation ambiguë, il est incapable de s’en aller… Jimmy s’approche alors et l’embrasse. Rayane lui rend son baiser… puis s’enfuit précipitamment, submergé par la honte.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1940 du 9 mai 2025 : Rayane embrasse Jimmy

