Un Si Grand Soleil du 7 mai : Alix arnaque Janet, Manu prêt à quitter Eve (résumé épisode 1636 en avance)

Un si grand soleil du 7 mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1636 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 7 mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la salle, Manu est sous le choc : Nathanaël est mort. Ses collègues sont sur place. Quand Manu rentre, Eve est inquiète. Il lui explique qu’un homme est mort à la salle, il a essayé de le réanimer mais quand les secours sont arrivés il était trop tard. Eve est désolée, Manu va se coucher.

Janet est rentrée tard, Becker n’apprécie pas et lui demande si elle compte ressortir avec sa « copine » ce soir. Janet comprend qu’il ne supporte pas qu’elle sorte avec Alix. Clément la met en garde : elle est dangereuse et il espère qu’elle s’en rendra compte à temps. Elle devrait faire attention. Mais Janet est contente d’avoir rencontré Alix, qui ne fait que l’aider.



Ulysse donne le chèque de banque de 30.000 euros au vendeur des dessins. Ulysse trouve les dessins très beaux, l’homme lui dit qu’il aurait préféré les garder. Ulysse lui demande les certificats d’authenticité, l’homme répond qu’il ne les a pas et qu’Alix le sait bien, il le prend mal et s’en va.

A la clinique vétérinaire, Rebecca décide d’appeler Eve. Elle lui dit qu’elle a croisé Manu à la salle et qu’il l’a bien pourri. Eve lui dit qu’il n’a pas apprécié qu’elles se voient sans lui. Rebecca ne regrette pas ce qui s’est passé, Eve lui dit qu’elle non plus mais elle ne peut pas mettre Manu sur la touche. Et elle lui parle du type mort à la salle, Rebecca ne savait pas.

Mr Marceau est avec Alix, il regarde les dessins et demande les certificats d’authenticité avant de faire affaire. Alix lui dit qu’ils ne les ont pas encore mais elle est certaine qu’ils sont vrais. Elle lui dit qu’elle a fait appel à un expert mais ça va prendre du temps, Marceau préfère attendre. Et il lui dit qu’Yvan Chavigny, son ami critique d’art, l’a mis en garde.

Alix appelle Chavigny pour l’inviter à une soirée caritative. Ulysse ne comprend pas, Chavigny non plus. Elle finit par l’accuser de lui mettre des bâtons dans les roues. Elle lui dit que les dessins seront exposés à la soirée, il pourra vérifier qu’ils sont authentiques. Ulysse s’inquiète mais Alex lui dit qu’elle sait ce qu’elle fait. Alix laisse un message vocal à Janet, elle lui demande de passer rapidement à la galerie.

A la galerie, Alix montre les dessins à Janet. Elle lui dit qu’elle a décidé d’en offre 2 à son association. Janet pense que c’est trop, elle ne peut pas accepter. Alix lui dit qu’avec une vente aux enchères avant la soirée, elle pourrait récolter une grosse somme. Et ils exposeraient les dessins au cours de la soirée avant de les remettre au gagnant des enchères. Janet est folle de joie ! Quand elle s’en va, Ulysse ne comprend pas et demande à Alix son plan. Ils ait qu’elle cache quelque chose. Alix finit par avouer : elle veut crédibiliser les tableaux avec cette vente aux enchères !

Hugo analyse le sang de Nathanaël, il annonce ensuite à Manu et Alex qu’il a trouvé des hormones stéroïdiennes. La bonne nouvelle, c’est que les stéroïdes sur lesquels ils enquêtent.

Becker rentre, Janet lui parle du cadeau d’Alix pour l’asso. Clément est surpris et demande d’où viennent ces dessins. Elle ne sait pas, il lui reparle des soupçons de faux tableaux.

Manu rentre, Eve comprend qu’il fait la tête. Elle lui dit encore qu’elle est désolée, mais pour Manu, le mal est fait. Il est blessé. Il lui demande si elle va la revoir, elle lui dit que si ça ne lui va pas, non. Manu est choqué. Il lui dit que c’est sa limite, il ne peut pas.

Quelqu’un pénètre illégalement la nuit dans la pépinière pour voler les fameuses plantes !

