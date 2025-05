Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Norbert Tarayre ? (résumé émission du 1er mai 2025)

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 1er mai 2025 – C’est parti pour le numéro spécial 35 ans de Fort Boyard. Ce soir, le Père Fouras reçoit Jean-Perre Castaldi, Norbert Tarayre, Nathalie Simon, Frédérick Bousquet, Isabelle Morini-Bosc et Alexia Laroche-Joubert.





Ce soir, la cellule interdite est la galerie des portraits.



La soirée débute dans cette salle dans laquelle le tableau de Jaba, ancien personnage du fort, s’avance. Ils devront l’affronter sur l’une de ces deux épreuves : le ring ou la toile d’araignée. Norbert décide d’affronter ce dernier sur le ring. Il parvient à le battre lui permettant d’offrir la première clé de la soirée à son équipe.

C’est maintenant l’heure de se rendre à l’épreuve suivante : « Viking ». Et c’est Frédéric qui s’y colle. Malheureusement, ce dernier échoue et ne parvient pas à obtenir une nouvelle clé.



Rendez-vous désormais au Château Boyard dans lequel Isabelle et Alexia tentent leur chance. Elles remportent la clé !

Jean-Pierre se rend ensuite à la Vigie où il retrouve le Père Fouras pour une énigme. Il trouve la réponse et remporte la clé.

Place à la Laverie Automatique pour Nathalie. C’est un échec !

Jean-Pierre se rend dans la galerie des portraits, il doit choisir entre la Bohémienne ou Lumineuse. Il choisit la Bohémienne et peut récolter des boyards supplémentaires.

Place à la Double Lutte, c’est Norbert et Alexia qui y vont. C’est raté !

Direction la Banque pour Frédérick Bousquet. Il échoue et se retrouve prisonnier !

Pour le Téléphérisque, c’est Nathalie qui y va. Elle remporte la 4ème clé de la soirée !

On continue avec le Débarras et Norbert. Il remporte la clé ! L’équipe a donc 5 clés sur 7 avant le jugement. Mais d’abord, Frédérick doit se libérer. Mission réussie.

Place au Jugement. Isabelle y va et choisit Blanche avec une épreuve d’agilité. Elle réussit et retrouve son équipe. Jean-Pierre enchaine et choisit Blanche aussi. Il prend une épreuve d’agilité aussi et c’est un échec, il va en prison.

Place aux aventures. On commence avec le Saut de l’Ange pour Alexia. Elle réussit et remporte l’indice : BUS.

On continue avec le Tête chercheuse pour Norbert. Il réussit mais Nathalie se plante dans le calcul, ils n’ont donc pas l’indice !

Direction le Coton-tige pour Frédérick Bousquet, qui a le vertige. Il se bat bien mais c’est raté !

On poursuit avec le Laboratoire pour Isabelle. Elle est impressionnante et ramène l’indice : JARDIN.

Et on termine avec la dernière aventure : Mégagaff. Nathalie y va mais c’est un échec.

Jean-Pierre se retrouve face à Willy Rovelli pour se libérer de prison. Il doit affronter Passe-Muraille !

Place au Conseil. Norbert y va mais c’est un échec. Alexia enchaine, c’est raté aussi. Jean-Pierre passe le dernier, et c’est aussi un échec.

Et les gains de la soirée s’élèvent à…

C’est l’heure du trésor. L’équipe ouvre les indices et font sacrifice. Ils ont un indice en plus : REFUGE, et ils trouvent rapidement le mot code : ABRI. Verdict : ils ont récolté 7.994 euros pour l’association Rêves, qui exauce les souhaits d’enfants gravement malades.

Fort Boyard du 1er mai 2025, le replay

Si vous avez manqué ce numéro de Fort Boyard ce samedi 1er mai 2025, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici. Et rendez-vous dans trois semaines pour le prochain numéro !