Les Traitres : qui sont les éliminés de l’épisode 5 ? (résumé et replay du 1er mai 2025)

C’est parti pour l’épisode 5 de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine.





Après l’abandon de Jade Leboeuf et l’élimination de Seth la semaine dernière, ils ne sont plus que 12 candidats : Adil Rami, Alizé Cornet, Anthony Colette, Cospiel, Dominique Tapie, Francis Huster, Hugo André (Leboeuf), Liane Foly, Nicolas Lacroix (Nicoenvrai), Raquel Garrido, Rose Thr, et Sophie Tapie.







Raquel Garrido, Liane Foly et Francis Huster éliminés

Au lendemain du conseil des traitres, au petit déjeuner il est l’heure de découvrir qui manque à l’appel. Il s’agit de Raquel Garrido !

Place à l’épreuve concoctée par Eric Antoine. Ils doivent trouver la clé du conseil des traitres et s’ils la trouvent il n’y aura pas de bannissement ! Ils trouvent 2 clés mais le groupe de Sophie / Francis / Cospiel ne trouve pas la dernière. Eric leur annonce que c’est celle du conseil, les Traitres pourront donc bannir ! De quoi relancer les soupçons d’Anthony sur Sophie. Et ils sont plusieurs à soupçonne Liane.



Liane, soupçonnée, choisit d’attaquer pour se défendre. Elle annonce soupçonner Sophie et Adil. Evidemment, ils le prennent mal.

A la table ronde, les votes sont partagés entre Hugo et Liane. Mais c’est finalement Liane qui est éliminée, Adil et Sophie ont voté contre eux.

Le lendemain, nouveau petit déjeuner pour découvrir qui a été banni durant la nuit : Francis Huster ! Ils l’ont choisi pour brouilles pistes et ça marche, personne ne comprend.

Place ensuite à une épreuve. Ceux qui gagneront ne pourront pas être bannis ! Et Eric annonce que les Traitres ont choisi de mettre Anthony en danger ! Sophie et Alizée se sauvent, tout comme Nicolas et Rose.

L’épreuve éliminatoire

Cospiel, Dominique, Hugo et Anthony sont en épreuve éliminatoire. Anthony gagne l’épreuve ! Adil est déçu, les Traitres comptaient le bannir. Cospiel, Dominique et Hugo sont donc sur la liste pour le bannissement du conseil des Traitres.

Rendez-vous le jeudi 8 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 6. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.