Ici Tout Commence spoiler : Coline fait une surprenante confidence (vidéo épisode du 6 mai)

Ici tout commence spoiler – Les examens de fin d’année approchent à l’institut Auguste Armand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que les élèves commencent déjà à s’inquiéter de ce qu’ils vont devoir cuisiner…











Coline confie à Mattéo et Léonard qu’elle a une phobie en cuisine : le cheval ! Pour elle, impossible de le cuisiner et elle ne comprend pas comment les boucheries chevalines peuvent encore exister. Léonard et Mattéo se moquent et lui reproche de cuisiner de l’agneau alors qu’il s’agit d’un bébé…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1169 du 6 mai 2025, la phobie de Coline en cuisine

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.