Ici tout commence du 8 mai : la série déprogrammée, Marc va-t-il céder au chantage de Paul ? Réponse !

Ici tout commence du 8 mai 2025, votre série déprogrammée – Exceptionnellement ce jeudi soir, vous ne retrouverez pas votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la chaîne diffusera l’édition spéciale à l’occasion des 80 ans de la victoire des Alliés le 8 mai 1945 en lieu et place de votre série quotidienne.











Ici tout commence du 8 mai 2025 – déprogrammation

Mais la bonne nouvelle, c’est que votre série sera de retour dès demain, vendredi 9 mai 2025 à 17h55. Et TF1 avait programmé un rattrapage hier, la chaîne diffusera donc bien la totalité des épisodes prévus cette semaine. Mais si vous n’étiez pas au rendez-vous, pas de panique ! Tous les épisodes de la semaine de « Ici tout commence » sont en ligne sur TF1+. Et sachez que pour les abonnés de TF1+ Premium, les deux prochains épisodes sont déjà disponibles.

Marc refuse de céder au chantage de Paul

Et si vous êtes pressé de savoir ce qui vous attend vendredi, on peut déjà vous révéler la décision de Marc. A-t-il accepté de céder au chantage de Paul, qui exige qu’il quitte Rose en échange de son intervention pour aider Jim ? Marc lui annonce qu’il refuse de céder et Paul le menace concernant l’avenir de Jim…

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.