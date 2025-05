Ici Tout Commence spoiler : Jim rattrapé par son passé et menacé ! (vidéo épisode du 7 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jim va être rattrapé par son passé dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Jim s’inquiète pour son père qui est en froid avec Rose, il croise une vieille connaissance qu’il n’aurait surtout pas voulu revoir et qui n’hésite pas à le menacer en pleine rue !











Jim Leroy est profondément inquiet pour son père. Il en parle à sa compagne, Jasmine Kasmi, conscient du rôle crucial que Rose joue dans la vie de Marc. Il redoute que son père ne s’effondre. Alors que Jasmine essaie de l’apaiser, Jim remarque au coin de la rue une ancienne connaissance…

Le regard de Jim se fige, son corps se tend. Au coin de la rue, une silhouette surgit du passé, une ombre qu’il espérait ne plus jamais croiser : Cédric. Celui qui, durant deux longues années à l’armée, a été son bourreau. Celui qui l’a traqué, humilié, et qui, pire encore, l’a dénoncé lorsqu’il a déserté.

Cédric s’approche, menaçant. En pleine rue, il crache son venin, sans retenue… Pourquoi est-il là ? Par hasard ? Et si Paul, déterminé à récupérer Rose, avait envoyé Cédric pour déstabiliser les Leroy ? Pour les atteindre là où ça fait le plus mal ? Le piège se referme. Jim vacille, entre peur et colère…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1170 du 7 mai 2025, Jim rattrapé par son passé

