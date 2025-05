Enquête Exclusive du 4 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 4 mai 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion avec pour thème « Nature sauvage et pétrodollars : Norvège, le pays de tous les paradoxes ».





Enquête Exclusive du 4 mai 2025 : votre émission en résumé

La Norvège, pays aux paysages grandioses et aux fjords préservés, incarne une société proche de la nature et soucieuse de l’environnement. Ce modèle écologique cache pourtant une réalité plus complexe : le pétrole reste le pilier de son économie. En un demi-siècle, cette ancienne nation de pêcheurs, d’agriculteurs et de bûcherons, autrefois parmi les plus pauvres d’Europe, est devenue l’un des pays les plus riches du monde en PIB par habitant, surpassant largement la France. Cette transformation fulgurante débute en 1969, avec la découverte de pétrole sur le plateau continental norvégien, en mer du Nord. Aujourd’hui, 125 plateformes off-shore extraient près de 2 millions de barils par jour, un niveau de production comparable à celui du Koweït. Les revenus générés ont alimenté un fonds souverain gigantesque, valorisé à 1 700 milliards d’euros, le plus important au monde, avec des investissements dans 9 000 entreprises, dont des géants comme Carrefour, Total ou Renault.

Mais derrière cette façade de durabilité, de nombreuses contradictions apparaissent. Par exemple, le crabe royal, une espèce invasive surnommée « le crabe de Staline » originaire de Russie, prolifère au point de menacer les écosystèmes locaux. Pourtant, sa rentabilité pour l’industrie de la pêche conduit à une tolérance presque totale, malgré les alertes écologiques. De même, la Norvège reste l’un des rares pays à autoriser la chasse à la baleine, aux côtés du Japon et de l’Islande, bravant les critiques internationales.



Pour préserver son image de nation verte, le pays investit massivement dans les énergies renouvelables. Cela se traduit notamment par un tournant spectaculaire vers la voiture électrique : en janvier 2025, celles-ci représentaient 95,8 % des nouvelles immatriculations, frôlant l’objectif du 100 % attendu d’ici la fin de l’année. Parallèlement, soixante-cinq parcs éoliens, terrestres et maritimes, fournissent une part croissante de l’électricité nationale. Mais cette transition n’est pas sans conséquences : les Samis, dernier peuple autochtone d’Europe, voient leur mode de vie bouleversé. Leurs troupeaux de rennes, effrayés par les éoliennes, désertent les pâturages traditionnels, rendant leur subsistance de plus en plus difficile.

La Norvège se révèle ainsi comme un pays où l’harmonie avec la nature se heurte aux réalités économiques, dans un équilibre aussi fascinant que fragile.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.