Ici Tout Commence spoilers : des départs, Rose manipulée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 5 au 9 mai 2025)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 5 au 9 mai 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par les départs de Vic et Hortense. Si celle-ci compte sur une dernière journée banale pour profiter de ses élèves, Teyssier motive Mehdi et Enzo pour qu’ils organisent quelque chose.

De son côté, Paul tisse sa toile autour de Rose et ça rend Marc fou de rage. Rose n’y voit que du feu et reproche à Marc sa jalousie… Quant à Stanislas et Angèle, ils réalisent qu’ils ne sont pas sur la même longueur d’ondes.

Quant à Inès, elle fait l’école buissonnière pour rester à l’institut…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 mai 2025

Lundi 5 mai 2025 (épisode 1168) : A L’institut, Leroy bout à petit feu. De son côté, Teyssier fait une proposition surprenante à Enzo et Mehdi.

Mardi 6 mai 2025 (épisode 1169) : En tournage, Leroy voit rouge. A la ferme, Stanislas et Angèle ne sont pas sur la même longueur d’onde. En cours, Claire est à cheval sur ses principes.

Mercredi 7 mai 2025 (épisode 1170) 17h55 : Au café, Jim remue le passé. Pour le cours de Claire, Coline fait cavalier seul. De son côté, Stanislas brouille les pistes.

Mercredi 7 mai 2025 (épisode 1171) 18h30 : Face à Leroy, Paul remue le couteau dans la plaie. Au Master, Tom trouve enfin l’inspiration. De son côté, Inès fait l’école buissonnière.

Jeudi 8 mai 2025 : pas de diffusion

Vendredi 9 mai 2025 (épisode 1172) 17h55 : A L’institut, Leroy tente le diable. A L’atelier, Tom sort des sentiers battus. Pour sa part, Inès se met sur son trente-et-un.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 5 au 9 mai 2025

