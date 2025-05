Le concert de la paix : artistes et programme du concert ce soir sur France 2 (8 mai 2025)

Publicité





Le concert de la paix du 8 mai 2025 – Ce jeudi soir, France 2 propose le concert de la paix, une soirée spéciale pour les 80 ans du 8 mai 1945 présentée par Stéphane Bern pour célébrer, se souvenir et construire cette paix.





A voir sur France 2 dès 20h40 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Le concert de la paix : les artistes présents ce soir

Au pied de l’Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées, un grand concert viendra clore cette journée de commémorations.

De prestigieux solistes et instrumentistes, mais aussi des figures emblématiques de la scène musicale française et internationale, se réuniront pour l’occasion : Zaz, Calogero, Saehyun Kim, Pene Pati, Angélique Kidjo, Nana Mouskouri, Natasha St-Pier, Renaud Capuçon, Olivia Ruiz, Ibrahim Maalouf, Julie Fuchs, Khatia Buniatishvili, Sabine Devieilhe, ou encore Hiba Tawaji.



Publicité





Pensée comme un hommage musical universel, cette programmation mêle styles et générations pour porter un message de paix. Les artistes interpréteront des œuvres classiques et des chansons populaires, accompagnés par l’orchestre de la Garde républicaine et le Chœur de l’Armée française.