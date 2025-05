« Le lendemain du meurtre » : votre téléfilm inédit ce 6 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le lendemain du meurtre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 6 mai 2025





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le lendemain du meurtre » : l’histoire, le casting

Alyssa se réveille dans le lit d’un inconnu, poignardé en plein cœur. Amnésique quant aux événements de la veille, elle se tourne vers son amie avocate, Cynthia, qui lui recommande de se livrer à la police. Mais Alyssa refuse. Déterminée à faire la lumière sur cette nuit trouble et à prouver son innocence, elle mène sa propre enquête, épaulée par son ami Roger — lui aussi assassiné peu après — et le lieutenant Keller, convaincu qu’elle est la cible d’un piège. Ensemble, ils parviennent à dévoiler l’implication de Cynthia et de Serena, l’épouse de la première victime.



Avec : Casey Waller (Alyssa), Alex Trumble (Détéctive Keller), Alisha Ricardi (Cindy), Patrick Quinn (Roger), Tavarus Weems (Officier Willis), Sami Nye (Serena)

Et à 15h50 « Les preuves de mon innocence » (rediffusion)

Annie Tatum emprunte la voiture de son petit ami, Oliver Graham. Mais lors d’un banal contrôle routier, l’officier Johnson remarque qu’un phare est défectueux et que la plaque d’immatriculation ne correspond pas au véhicule. Annie est arrêtée et conduite au commissariat. Elle parvient à contacter Oliver, en déplacement à Atlanta, qui réagit avec colère en apprenant qu’elle a pris sa voiture. Mais l’affaire prend une tournure inquiétante : la police découvre un couteau de cuisine ensanglanté dissimulé à l’arrière du véhicule. L’enquête est confiée à l’officier Reyes, qui révèle à Annie que la voiture ne serait pas celle d’Oliver, mais celle d’un certain Garrett Campos. Sous le choc, Annie tente de joindre Oliver, mais il reste injoignable — pire encore, toutes ses traces semblent avoir disparu. Tandis qu’elle tente de comprendre ce qui lui arrive, l’étau se resserre : l’enquête se focalise sur elle, et tous les indices la désignent comme la principale suspecte d’un meurtre…

Avec : Emily Rose (Annie Tatum), John Shea (Monsieur Stein), Gavin Bentley (Jacob Lostray), David Cleveland Brown (L’officier Brady)