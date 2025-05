Plus belle la vie spoiler : Viviane dérape, Gabriel la surprend entrain de... (7 mai 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour les mères de Steve dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, mercredi 7 mai 2025, elles vont apprendre que Steve a pris la décision de donner un rein à son père. Et elles vont totalement déraper !











Steve affirme aussi bien à Gabriel, qui le met en garde, qu’à Aïssé et Viviane, qu’il est certain de sa décision et qu’il ne reviendra pas dessus. Les mères de Steve se renseigne auprès d’Apolline, qui leur explique qu’il n’y a aucune solution juridique depuis que Sébastien est officiellement le père de Steve… La seule solution serait que Steve change d’avis ou qu’il ne soit pas compatible avec Sébastien !

Et alors que Steve a fait sa prise de sang au cabinet médical du Mistral, Viviane va totalement perdre le contrôle et déraper… A la nuit tombée, elle se rend au cabinet médical pour changer le prélèvement de Steve par un autre ! Mais ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est que Gabriel soit encore là ! Il la surprend et refuse de la laisser partir sans savoir ce qu’elle faisait là !…



