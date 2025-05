Les 12 coups de midi du 5 mai : surprise, Emilien décroche l’étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)

Publicité





Les 12 coups de midi du 5 mai 2025, 585ème victoire d’Emilien – Grosse surprise ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». A la surprise générale et alors qu’il restait encore quelques cases, Emilien a décroché l’étoile mystérieuse en proposant le nom de Grand Corps Malade !











Les 12 coups de midi du 5 mai, Grand Corps Malade était sur l’étoile mystérieuse

Emilien a remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 27.641 euros. Sa cagnotte totalise désormais 2.359.118 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Grand Corps Malade.

Explications des indices :



Le ballon de basket : avant de devenir le porte-voix du slam en France, Fabien Marsaud était un passionné de sport, et plus précisément de basket-ball, qu’il pratiquait à haut niveau. Sa carrière sportive a brutalement pris fin à la suite d’un accident, mais cet élément reste une part importante de son identité.

Le Stade de France : ce symbole imposant renvoie à la ville de Saint-Denis, où il a grandi. Grand Corps Malade a même été ambassadeur de la ville lors de l’Euro 2016, une mission qui lui tenait particulièrement à cœur.

La caméra : en plus d’écrire des textes poignants, l’artiste s’est aussi illustré derrière la caméra. Il a notamment coréalisé les films « Patients » et « La vie scolaire », et plus récemment « Monsieur Aznavour », un long-métrage hommage à l’icône de la chanson française.

La machine à écrire : c’est peut-être l’indice le plus évident. Grand Corps Malade est avant tout un amoureux des mots. Que ce soit à travers ses slams, ses chansons ou ses livres, il n’a jamais cessé d’écrire, de raconter, de transmettre.

Le dinosaure : sûrement une référence à son expérience de doublage sur les films d’animation « Toy Story »

Un funambule en référence à sa chanson du même nom, titre de son album sorti en 2013

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+