Demain Nous Appartient du 5 mai : drame à l’hôpital, William anéanti (résumé + vidéo épisode 1936 en avance)

Demain nous appartient du 5 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1936 de DNA – Le virus va faire une nouvelle victime ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Manon obtient une information capitale, Luna décède à l’hôpital Saint-Clair.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 5 mai 2025 – résumé de l’épisode 1936

Au commissariat, Martin Constant procède à l’interrogatoire de Bettina Tivoli, soupçonnée par la police d’implication dans un trafic de diamants ayant conduit à la propagation d’une épidémie mortelle à Sète. Bettina, peu coopérative, irrite rapidement Manon. Mais très vite, l’entretien bascule dans une direction inattendue… Martin n’a rien pour la garder en garde à vue et Manon s’emporte. Elle fait irruption en salle d’interrogatoire : sa mère et son petit ami risquent de mourir, elle doit dire ce qu’elle sait ! Bettina se souvient alors que le bateau a servi aussi à transporter des touristes qui ont chassé des chauves souris… Manon transmet immédiatement l’information à son père, ça pourrait déterminer l’origine du virus !

Mais plus tard à l’hôpital, c’est un drame qui attend le personnel soignant. Luna fait un arrêt cardiaque et William ne parvient pas à la réanimer ! William est bouleversé face à la mort de Luna et craint pour les vies d’Aurore, Nordine et Gabriel…



De son côté, Fred annonce à Marine qu’il a décidé de mettre fin à leur histoire. Il lui explique qu’il ne peut plus continuer à lui mentir et à se mentir à lui-même : il est retombé amoureux de Victoire !

VIDÉO Demain nous appartient du 5 mai – extrait de l’épisode

