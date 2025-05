13h15 le dimanche du 4 mai : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 4 mai 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série intitulée « God save the king ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 4 mai 2025 : le sommaire

« 13h15 le dimanche » explore les tourments de la monarchie britannique dans la série documentaire en cinq volets, God Save the King.

À l’approche du deuxième anniversaire du couronnement de Charles III, célébré le 6 mai, l’émission revient sur les débuts mouvementés de son règne. Entre tensions familiales, crise identitaire et problèmes de santé, le souverain peine à imposer son autorité. Où en sont aujourd’hui Harry et Meghan, après leur rupture avec la famille royale ? Le fossé entre les Windsor est-il devenu irréconciliable ?



Le désir d’émancipation du prince Harry rappelle les douleurs vécues par sa mère, la princesse Diana, une génération plus tôt. Et à plus de 75 ans, comment Charles peut-il succéder à une figure aussi mythique qu’Elizabeth II, et préserver l’unité de la Couronne ?