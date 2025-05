Echappées Belles du 10 mai : direction la Suisse ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 10 mai 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Un été en Suisse » suivi de « La Polynésie de Tiga ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 10 mai 2025, à 21h – « Un été en Suisse »

Terre de contrastes, le canton suisse du Valais, à la frontière de la France et de l’Italie, offre des paysages spectaculaires : sommets de 4 000 mètres et glaciers en amont, vignobles et vallées en aval le long du Rhône.

Cette diversité se retrouve aussi chez ses habitants, attachés aux traditions tout en explorant de nouvelles voies. Terre d’excellence, le Valais brille autant par ses champions sportifs que par ses chefs étoilés comme Damien Germanier, qui valorisent les produits du terroir.



Jérôme Pitorin part à la rencontre de Valaisans fiers de leur culture, mais ouverts à l’innovation. Entre quête de performance et pratiques émergentes, qui sont ces ambassadeurs qui réinventent le Valais d’aujourd’hui ?

Les reportages : Le plus haut barrage du monde / Le chalet suisse revisité / L’excellence valaisanne au féminin / Les Bisses, un système ancestral de pointe / L’Agriculture 4.0 / Le Valais, une terre de glace.

Echappées Belles du 10 mai à 22h30 – « La Polynésie de Tiga »

Réputée pour ses plages paradisiaques, ses lagons turquoise et ses produits emblématiques comme le monoï ou les colliers de fleurs, la Polynésie attire chaque année près de 130 000 touristes en quête d’exception. Mais au-delà de cette carte postale, elle abrite une nature luxuriante et des traditions ancestrales longtemps restées méconnues.

Aujourd’hui, de nombreux Polynésiens œuvrent à faire revivre les savoirs des anciens et à reconnecter leur culture au présent — et au futur. À travers leurs témoignages, on découvre un art de vivre tourné vers l’harmonie, la nature et la spiritualité.

Quelles sont ces traditions qui renaissent et s’intègrent dans la modernité ? Résidente depuis plusieurs années, Tiga part à la rencontre de ceux qui façonnent une Polynésie vivante, généreuse et profondément attachée à ses racines.

Reportages : Vers un autre tourisme / Hura Tapairu : le concours de danse / La médecine traditionnelle / L’école du bout du monde / Dîtes le avec des fleurs.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 10 mai 2025 dès 21h sur France 5