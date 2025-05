Rugby Top 14 : suivre le match Toulon / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulon / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite de la 23ème journée de la saison de Top 14 ce samedi soir, le RC Toulon affronte le Stade Toulousain.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d'envoi à 21h05.







Ce soir, le Rugby Club Toulonnais affronte le Stade Toulousain dans un choc très attendu du Top 14. Le coup d’envoi est prévu à 20h05 au Stade Mayol, où Toulon tentera de préserver son impressionnante série de victoires à domicile cette saison.

Toulon, actuellement troisième du classement, a remporté ses dix matchs à domicile en Top 14 cette saison, faisant du Stade Mayol une véritable forteresse. Leur forme récente est mitigée, avec des victoires contre Clermont et Perpignan, mais aussi des défaites face à Vannes et Castres. En quart de finale de la Champions Cup, ils se sont inclinés de justesse 18-21 contre Toulouse, ce qui ajoute une dimension de revanche à cette rencontre.



De son côté, Toulouse, leader du championnat avec 79 points, a connu une défaite en demi-finale de la Champions Cup face à Bordeaux-Bègles (18-35). Cependant, leur forme en Top 14 reste solide, avec des victoires convaincantes contre Castres (52-6) et le Stade Français (27-21). Ils ont également remporté leurs deux confrontations contre Toulon cette saison, y compris le quart de finale européen mentionné précédemment.

Un facteur clé sera l’absence d’Antoine Dupont et d’Ange Capuozzo pour Toulouse, ce qui pourrait affecter leur créativité offensive. Toulon, avec des joueurs comme Baptiste Serin et Melvyn Jaminet, cherchera à exploiter cet avantage pour prendre le dessus.

Toulon / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Fainga’anuku, 12. Sinzelle, 11. Villière ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Isa, 6. Ludlam ; 5. Alainu’uese, 4. Ribbans (cap.); 3. Gigashvili, 2. Baubigny, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. Gros, 18. Setiano, 19. S. Rebbadj, 20. Le Corvec, 21. White, 22. Domon, 23. S. Tolofua.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Kinghorn ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 7. Willis, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti, 18. Merkler, 19. Vergé, 20. Jelonch, 21. Saito, 22. Costes, 23. Lebel.

Toulon / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulon / Toulouse, 23ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.