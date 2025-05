Ici tout commence du 6 mai : Rose prête à ouvrir les yeux sur Paul ? (résumé + vidéo épisode 1169 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1169 – Rose va-t-elle ouvrir les yeux sur Paul et ses agissements dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, Rose refuse d'écouter les explications de Marc et rejette toute la faute sur sa jalousie !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 6 mai – résumé de l’épisode 1169

Rose reste profondément en colère contre son compagnon. Marc a fait preuve d’une violence inquiétante à l’égard de Paul la veille. Un tel comportement, dicté par une jalousie maladive, est inacceptable pour Rose. De son côté, Marc cherche à s’expliquer et tente de la prévenir : son ex l’a provoqué à plusieurs reprise et il est prêt à tout pour la reconquérir ! Mais Rose refuse de l’entendre et s’emporte violemment contre Marc. Ce dernier ne comprend pas qu’elle puisse tolérer que Paul soit là pour la récupérer…

Et Paul place à ses pions à l’institut : il propose à Emmanuel et Clotilde de donner des cours en ligne avec une ampleur internationale sur une plateforme payante ! A la ferme, Stanislas et Angèle ne sont pas sur la même longueur d’ondes : le prof de salle pense qu’elle accorde trop d’importance à leur relation, il a des mots maladroits et la blesse…



En cours, Claire est à cheval sur ses principes alors que Coline refuse de cuisiner de la viande de cheval…

Ici tout commence du 6 mai 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.