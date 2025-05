Plus Belle La Vie spoilers : Sébastien entre la vie et la mort, Steve face à soeur, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 12 au 16 mai 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 12 au 16 mai 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrivée de la demi-soeur de Steve, Maëlys Sayed.







Alors que Sébastien est dans le coma à l’hôpital et que la police recherche son agresseur, Jules est arrêté. Et la fille de Sébastien, à qui il avait fait le même scénario, débarque à Marseille. Réussira-t-elle à faire ouvrir les yeux de Steve ? En fin de semaine, c’est un moment douloureux qui attend Steve, qui prend une décision radicale.

De son côté, Luna continue de se démener pour Chloé. Et celle-ci est finalement embauchée comme femme de ménage chez les Nebout / Boher.



Quant à Ariane, elle fait face à l’hostilité du nouveau procureur…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 mai 2025

Lundi 12 mai 2025 (épisode 330) : Une terrible nouvelle va aiguiser les soupçons de Steve. Le temps est aux retrouvailles pour Apolline ! Au commissariat, les policiers se réjouissent du retour de l’un d’entre eux.

Mardi 13 mai 2025 (épisode 331) : Alors que tout s’emmêle dans la tête de Steve, une arrivée fortuite pourrait l’aider à y voir plus clair. Apolline mène la grande vie, en bonne compagnie ! Après un moment de pessimisme, Luna remonte la pente pour apporter son aide.

Mercredi 14 mai 2025 (épisode 332) : A l’heure des révélations, Steve est confronté à un dilemme. Une nouvelle arrivée au commissariat ne semble pas faire l’unanimité. Un malentendu au Mistral pousse Aya à défendre son amie.

Jeudi 15 mai 2025 (épisode 333) : Les visages se démasquent et les langues se délient alors que Steve prend une décision radicale. Une nouvelle femme de ménage arrive chez les Nebout – Boher. En commettant une erreur, Aya scelle une nouvelle amitié.

Vendredi 16 mai 2025 (épisode 33) : Les proches de Steve se démènent pour prouver la vérité, tandis qu’il vit un moment douloureux. Au cabinet médical, Léa défie Riva de tester une médecine alternative. De son côté, Ariane fait l’objet d’une attention particulière.

