The Power du 7 mai : et le contre-pouvoir va à... (résumé, spoiler + replay épisode 23)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 23 du mercredi 7 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 23 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Nathalie discute avec Jessica : elle lui promet de l’aider à sauver sa peau.











Delta réunit les joueurs pour le jeu du versus : les Power Players ont déjà joué et obtenu un résultat. Le binôme choisit de faire mieux pour obtenir un indice ! C’est Manon et Robin qui ont été choisis par les Power Players. Un choix qui permet à Jessica et Vivian d’attirer les soupçons vers Maïssane et Sarah.

Place au jeu. Manon et Robin doivent trouver des expressions françaises. Ils sont très forts. Dans le salon, Maïssane remarque que Jessica est concentrée à compter leurs points et qu’elle ne joue pas… Ça renforce ses doutes. Manon et Robin remportent la victoire avec une réponse en plus ! Ils remportent un indice sur les Power Players.

Plus tard, Manon et Robin vont découvrir l’indice : un trophée. Manon fait le rapprochement avec Jessica, qui a gagné une élection de Miss face à elle. Robin refuse d’y croire, Jessica est son amie. Manon et Robin décident de mentir aux autres, Robin promet de ne rien dire à Jessica.



Manon fait le point avec sa team et évidemment, Robin va directement tout dire à Jessica ! Elle comprend qu’elle est en danger.

Delta réunit une nouvelle fois tout le monde pour le jeu du contre-pouvoir et il va être redoutable. Celui qui va le gagner désignera le binôme seconde cible et si c’est les Power Players, ils seront éliminés sur le champs !

Spoiler : et le contre-pouvoir va à…

Dans l’épisode de demain, c’est finalement Jessica et Vivian qui remportent le jeu du contre-pouvoir ! Ils doivent donc désigner le binôme seconde cible et ils peinent encore à se mettre d’accord !

The Power, le replay du 7 mai

Si vous avez manqué l’épisode 23 ce mercredi 7 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 8 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 24.