Un Si Grand Soleil Spoilers : Rebecca fait une nouvelle victime, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 12 au 16 mai 2025)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 12 au 16 mai 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de la découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que Rebecca va se faire griller par Dimitri en pleine rue. Elle le provoque au sujet de son procès, Dimitri la bouscule et son sac tombe et les pilules se déversent sur le sol… Dimitri comprend qu’elle fait quelque chose de pas net.

Mais en pleine nuit chez Manu, Rebecca le surprend entrain de fouiller dans son téléphone. Elle annonce à Eve qu’elle met un terme à leur relation… Eve en veut à Manu tandis que ce dernier va peut être faire rater l’enquête ! En effet, Rebecca comprend qu’elle est soupçonnée et arrête tout son trafic. Mais une sportive qu’elle a fourni se sent mal et fait un malaise… Rebecca prend alors la fuite !



Quant à Alix, ça commence à sentir le roussi : Becker fait saisir les dessins de Carmentel pour les faire expertiser. Ça fout en l’air la vente aux enchères et la soirée de l’association de Janet. Celle-ci est furieuse contre son mari.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 mai 2025

Lundi 12 mai 2025 (épisode 1639) : Alors que Manu commence à enquêter discrètement sur Rebecca, la vente aux enchères d’Alix est interrompue par l’arrivée de la police.

Mardi 13 mai 2025 (épisode 1640) : Pris entre son enquête et sa vie perso, Manu va-t-il finir par éveiller les soupçons d’Eve ? Quant à Janet, elle réalise que Becker avait peut-être raison de la mettre en garde contre Alix.

Mercredi 14 mai 2025 (épisode 1641) : Rebecca prend une décision douloureuse pour Eve. De son côté, Elisabeth commence à fouiller dans le passé de Clémence.

Jeudi 15 mai 2025 (épisode 1642) : En plein tourments à l’hôpital, Clémence peut compter sur le soutien d’Alain, ce qui ne plaît pas à Elisabeth. Côté enquête, un nouvel incident vient accélérer les choses pour Manu.

Vendredi 16 mai 2025 (épisode 1643) : Becker a-t-il eu raison de soupçonner à nouveau Alix ? Quant à Rebecca, alors que l’étau se resserre de plus en plus autour d’elle, elle est désormais introuvable.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 12 au 16 mai 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.