50mn Inside du 10 mai 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 10 mai 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 10 mai 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

✝️ L’événement – Comment Rome s’est-elle transformée en centre du monde ?⁣

Avec l’élection du pape, tous les regards sont braqués sur la capitale italienne. Comment s’est-elle transformée pour accueillir les visiteurs du monde entier ?

⁣

🏈 En coulisses – Cheerleading : la nouvelle passion des Françaises ?⁣

Le championnat du monde de Cheerleading en Floride, cette discipline qui nous vient des Etats-Unis. Qui sont ces françaises prêtes à défier leurs rivales américaines ?

⁣

🎶 Le portrait – Patrick Sébastien⁣

Rencontre avec le roi de la provocation.

⁣

🎬 La story – Sharon Stone

⁣Retour sur « Basic Instinct », le film qui a fait d’elle une star mais qui aurait pu briser sa vie⁣.

50mn Inside du 10 mai 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document – Les Français des Bahamas : ils ont tout quitté pour vivre sur une île !⁣



« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.