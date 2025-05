« Une mère contre tous » : votre téléfilm inédit ce 7 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une mère contre tous » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 7 mai 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une mère contre tous ».





« Une mère contre tous » : l’histoire, le casting

La vie de Martha bascule lorsque son fils Josh meurt subitement durant sa première année d’université, à la suite d’un bizutage qui aurait mal tourné. Son deuil se transforme en stupeur lorsque Ashley, la petite amie de Josh, lui révèle deux vérités bouleversantes : elle est enceinte de lui, et sa mort n’a rien d’accidentel — il s’agit en réalité d’un meurtre prémédité. Déterminées à faire éclater la vérité, Martha et Ashley unissent leurs forces pour mener l’enquête.



Avec : Christina Licciardi (Martha), Blandon Celeste (Brianna Brinkley), Daniel Di Amante (Riley Norris), Revell Carpenter (Ashley)

Et à 15h50 « Amy Thompson, le combat d’une mère » (rediffusion)

Après une soirée entre amis célébrant la fin de leurs études, Amy, une étudiante brillante en droit, est agressée sexuellement par Dimitri, une vague connaissance. De ce viol, elle tombe enceinte. Contre toute attente, et malgré l’opposition de sa mère et de ses proches, Amy choisit de garder l’enfant. Bien qu’elle ait aussitôt porté plainte, l’absence de preuves solides rend le combat judiciaire particulièrement ardu. Face à la lenteur de la procédure et aux pressions incessantes de Dimitri pour qu’elle retire sa plainte, Amy finit par quitter la ville. Les années passent, et elle mène une vie paisible avec sa fille, Maddy. Jusqu’au jour où elle reçoit une lettre : Dimitri réclame désormais l’exercice de ses droits parentaux.

Avec : Emily Rose (Annie Tatum), John Shea (Monsieur Stein), Gavin Bentley (Jacob Lostray), David Cleveland Brown (L’officier Brady)