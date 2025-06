Publicité





66 minutes du 1er juin 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 1er juin 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Cambriolages : la technologie au service de votre sécurité

En France, un cambriolage survient toutes les trois minutes. Une statistique alarmante qui incite de plus en plus de particuliers à s’équiper, à sécuriser leur domicile, voire à se retrancher derrière des dispositifs sophistiqués. Alarmes, caméras de surveillance, portes blindées ou capteurs thermiques : le marché de la sécurité représente aujourd’hui plus d’un milliard d’euros chaque année. Deux Français sur dix utilisent désormais un objet connecté pour surveiller leur habitation, et 9 % ont souscrit à un service de télésurveillance. Cette proportion devrait atteindre 50 % d’ici 2028. Dans les grandes surfaces, les rayons consacrés à la sécurité s’élargissent et les prix se diversifient, attirant une clientèle nombreuse, notamment à l’approche des vacances. Certains optent pour des solutions encore plus avancées, non plus seulement pour dissuader, mais pour bloquer toute tentative d’intrusion : « canon à son » diffusant des fréquences capables de neutraliser un intrus, ou encore alarmes diffusant un gaz lacrymogène. Entre home-jackings et cambriolages, la lutte contre les malfaiteurs s’intensifie, et le secteur de la sécurité devient un enjeu économique majeur.



Publicité





🔵 Produits hyperprotéinés : ils envahissent vos rayons

Les produits riches en protéines se multiplient dans les rayons des supermarchés. Pâtes, tartinables, pains, et surtout yaourts : tout ou presque existe désormais en version hyperprotéinée. Leur promesse ? Favoriser la perte de poids tout en augmentant la masse musculaire. Longtemps réservés aux sportifs, ces aliments se démocratisent aujourd’hui. Grandes surfaces comme discounteurs développent leurs propres gammes riches en protéines. Usines à grande échelle, laboratoires innovants, expérimentations étonnantes : la compétition s’intensifie pour lancer toujours plus de nouveaux produits. Mais ces aliments sont-ils réellement bénéfiques pour notre santé ? Et justifient-ils leurs prix souvent plus élevés ? Plongée dans un marché en plein essor, où performance rime avec marketing.

🔵 Shein : les secrets du numéro 1 de vos achats

Souvent critiquée, Shein s’est pourtant hissée en 2024 au sommet des enseignes de mode préférées des Français, détrônant Vinted, leader depuis 2020. Si les consommateurs plébiscitent ses vêtements à prix mini et à l’offre pléthorique, la marque chinoise fait l’objet de nombreuses controverses. Plusieurs ONG dénoncent des conditions de travail problématiques et des atteintes aux droits humains. Les matériaux utilisés posent également question quant à leur impact sur la santé. Quant à la production et à la distribution à l’échelle mondiale, elles génèrent une empreinte écologique non négligeable. Pour répondre aux critiques, Shein a exceptionnellement accepté de nous ouvrir les portes de ses usines en Chine. Enquête sur un empire de la fast fashion, entre succès fulgurant et polémiques persistantes.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Dallas : son univers insoupçonnable

Oubliez les clichés de la série culte des années 80 ! En 2025, Dallas a troqué ses cowboys et ses ranchs contre le visage d’une métropole bouillonnante. Sortie de l’ombre, la troisième ville du Texas – après Houston et San Antonio – s’impose désormais comme un centre économique et culturel incontournable. Avec ses 1,3 million d’habitants, elle attire aussi les Français : près de 2 000 ont posé leurs valises ici, séduits par un incroyable élan de prospérité. En dix ans, le nombre de millionnaires a bondi de 75 % ! Certains ont osé tout quitter pour tenter l’aventure américaine version grand format. Chefs, coiffeurs, étudiants ou artisans, ces expatriés vivent aujourd’hui leur rêve étoilé au cœur d’un Texas en pleine transformation.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.