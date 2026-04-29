Des racines et des ailes du 29 avril : direction la Corse ce soir sur France 3

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Des racines et des ailes du 29 avril 2026 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Direction la Corse !





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







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Des racines et des ailes du 29 avril 2026 « La Corse, terre d’émotions »

Pour ce numéro inédit de Des racines & des ailes, Carole Gaessler nous emmène en Corse, au cœur de la Balagne, région située au nord-ouest de l’île entre Calvi et L’Île-Rousse. Ce voyage nous invite à rencontrer des femmes et des hommes profondément attachés à leur terre, qui perpétuent avec passion des savoir-faire ancestraux. Nous emprunterons également des chemins plus secrets pour découvrir un patrimoine remarquable et une nature préservée, que les Corses s’attachent à protéger.

Mon village en Corse



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En Balagne, chaque village possède une identité et une histoire uniques. Dans les années 1970, le village de Pigna devient un véritable foyer culturel en accueillant artisans et musiciens. Ugo Casalonga y a installé son atelier de lutherie, où il s’est spécialisé dans les instruments anciens, contribuant notamment à faire renaître le cistre corse.

À Palasca, nous partons à la rencontre de Fortuné Savelli, berger et gardien du savoir-faire lié à la fabrication du célèbre fromage corse, le brocciu. Son nouveau projet : ouvrir une auberge sur ses terres pour proposer une cuisine locale et raffinée.

À Lumio, Noelle Irolla et Milou Corteggiani cultivent depuis quarante ans leur passion pour le maquis corse, riche en plantes comme le romarin, le myrte ou l’immortelle, qu’elles transforment en huiles essentielles. Aujourd’hui, leurs enfants prennent le relais pour faire perdurer cette tradition.

À Santa-Reparata-di-Balagna, Olivier Fondacci élève le plus grand troupeau d’ânes de Corse, principalement des ânesses dont il recueille le lait pour relever un défi inédit en France : produire un fromage frais au lait d’ânesse.

Enfin, en Balagne, chaque village s’organise autour de son clocher. Jean-Manuel Paoli, architecte du patrimoine, œuvre à redonner aux églises corses leur authenticité d’origine.