« Un père idéal » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (29 avril 2026)

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« Un père idéal » au programme TV du 29 avril 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 rediffuse le téléfilm « Un père idéal ». Au casting, Laurent Gerra et Eddy Mitchell.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Un père idéal » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (29 avril 2026)
Capture FTV


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« Un père idéal » : l’histoire

Michel, chaleureux patron du seul café d’un paisible village normand, voit son existence voler en éclats lorsque sa fille adolescente est retrouvée assassinée. D’abord entouré de soutien, notamment de Jeff, son meilleur ami et curé de l’église d’en face, il fait rapidement face à une rumeur grandissante qui gangrène le village. Celui que tous considéraient comme un père exemplaire devient peu à peu le suspect idéal. Leur amitié résistera-t-elle à la pression et au poids de la suspicion collective ?

Casting : interprètes et personnages

Avec Laurent Gerra (Michel), Eddy Mitchell (Jeff), Laure-Lucille Simon (Florence Pasquier), Tess Barthelemy (Christelle), Jérôme Kircher (Max), Bérangère Bonvoisin (Sylvie), Denez Raoul (Paul), Alice Aliaga (Karine), Rufus (l’évêque)


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