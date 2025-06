C dans l’air du 23 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 23 juin 2025, invités et sommaire





C dans l’air du 23 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Iran : les États-Unis attaquent, Khamenei se cache…

Pas de désescalade en vue au Moyen-Orient. Israël a mené lundi des frappes « d’une puissance sans précédent » sur Téhéran, ciblant les organes du régime, selon le ministre israélien de la Défense. Cette attaque fait suite à une opération américaine dans la nuit de samedi à dimanche, qui a visé les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan. Sept bombardiers furtifs B-2, escortés par des chasseurs et des missiles Tomahawk, ont largué des bombes GBU-57 capables de pénétrer jusqu’à 60 mètres de profondeur. Si les cratères sont visibles, l’ampleur des dégâts souterrains reste incertaine, prévient l’AIEA.



Donald Trump s’est félicité de l’opération « Midnight Hammer », vantant des frappes « en plein dans le mille ». Benjamin Netanyahu, lui, parle d’une « décision audacieuse qui changera l’Histoire ».

Plus de 24 heures après l’attaque américaine, l’Iran n’a pas encore répliqué. Affaibli, son arsenal de missiles a été partiellement détruit, mais plusieurs options restent possibles : fermeture du détroit d’Ormuz, frappes sur des bases américaines au Moyen-Orient, ou activation de cellules terroristes dormantes. Le Département de la sécurité intérieure américain a d’ailleurs alerté sur un risque accru d’attentats.

Le guide suprême Ali Khamenei, 86 ans, se serait réfugié dans un bunker. Sa succession se prépare, avec son fils Mojtaba et l’ex-président Hassan Rohani parmi les noms évoqués. Le ministre iranien des Affaires étrangères est attendu à Moscou ce lundi pour des consultations jugées « cruciales ». Netanyahu, quant à lui, affirme que tuer Khamenei mettrait fin au conflit.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 23 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.