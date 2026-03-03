Guerre au Moyen-Orient : allocution d’Emmanuel Macron ce mardi 3 mars à 20h



Publicité





Le président de la République, Emmanuel Macron, prendra la parole ce mardi 3 mars 2026 à 20 h, dans une allocution télévisée exceptionnelle destinée à la nation, a annoncé l’Élysée.





Cette prise de parole arrive dans un contexte international particulièrement tendu, alors que le conflit au Proche et Moyen-Orient connaît une escalade significative. L’Élysée a confirmé que le chef de l’État abordera « la situation internationale » et ses conséquences, notamment la crise qui a suivi une série d’opérations militaires impliquant plusieurs puissances régionales et mondiales.







Publicité





Un discours très attendu

Cette allocution intervient au moment où plusieurs pays européens ont tiré la sonnette d’alarme quant aux risques d’extension du conflit. La France, qui fait face à des incertitudes diplomatiques et sécuritaires, espère clarifier sa position et rassurer ses citoyens sur les choix stratégiques à venir.

Les derniers développements incluent des tensions croissantes au Moyen-Orient, avec notamment des frappes et contre-attaques, ainsi que des appels à l’Organisation des Nations Unies pour tenter d’éviter un embrasement plus large.



Publicité





Sur quelles chaînes regarder l’allocution ?

L’allocution présidentielle sera diffusée en direct ce soir à 20 h sur plusieurs grandes chaînes françaises, notamment TF1 et France 2.

Les grandes chaînes d’informations en continu comme BFM TV, CNews et LCI proposeront eux aussi la retransmission et la commenteront ensuite.

👉 Rendez-vous à 20 h pile pour suivre l’adresse du président Macron à la nation — et restez connectés sur Stars Actu pour un décryptage complet dès la fin du discours.