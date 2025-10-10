Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Sète après le passage du chef ? (10 octobre)

Par /

Publicité

Cauchemar en cuisine, restaurant « Le 7 sur Sète » à Sète le 10 octobre 2025 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Bachir dans son restaurant à Sète, en Occitanie.


Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !

Cauchemar en cuisine : qu'est devenu le restaurant à Sète après le passage du chef ? (10 octobre)
© PIERRE OLIVIER/M6


Publicité

Philippe Etchebest était dans ce restaurant, « Le 7 sur Sète » (Le relais sétois), un restaurant routier situé à Poussan au bord de l’étang de Thau, il y a quelques semaines. On peut vous dire que le restaurant est toujours ouvert mais les avis ne font toujours l’unanimité sur Google. Pas sur donc que le passage du chef ait été suffisant pour redresser la barre.

Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur M6+.


Publicité

A LIRE AUSSI
« Lego Masters » : clap de fin, Éric Antoine confirme l’arrêt de l’émission
« Lego Masters » : clap de fin, Éric Antoine confirme l’arrêt de l’émission
Audiences 9 octobre 2025 : « Enquête en famille » leader, flop pour Robert Badinter sur France 2
Audiences 9 octobre 2025 : « Enquête en famille » leader, flop pour Robert Badinter sur France 2
Cauchemar en cuisine du 10 octobre : inédit à Sète ce soir sur M6
Cauchemar en cuisine du 10 octobre : inédit à Sète ce soir sur M6
Le Meilleur Pâtissier du 9 octobre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 5)
Le Meilleur Pâtissier du 9 octobre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 5)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut