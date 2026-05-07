Ça commence aujourd’hui du 7 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 7 mai 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 7 mai 2026 à 13h55 « Ils ont tout fait pour retrouver leur amour de jeunesse ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit aujourd’hui trois hommes venus raconter comment ils ont retrouvé leur amour de jeunesse. En 1979, Patrice et Christine vivent une histoire d’amour avant que Patrice parte à l’armée. Peu après, il découvre qu’ils ont une fille, Maud. Ils choisissent pourtant de suivre des chemins séparés… jusqu’à leurs retrouvailles, 40 ans plus tard, grâce à leur fille.

Adolescents, Nicolas était amoureux de Géraldine, qui ne le voyait que comme un ami. Plus de 20 ans après, des retrouvailles entre anciens copains les rapprochent finalement… et l’amour naît enfin.



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Julien rencontre Xiomara, étudiante colombienne, à Toulouse il y a 23 ans. Contraints de se séparer lorsqu’elle retourne en Colombie, ils gardent le contact à distance pendant 20 ans avant de se retrouver en 2024… et de tomber amoureux.

Et à 15h : « Elles ont fait le choix de laisser leur enfant à l’adoption » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit trois femmes venues témoigner avec émotion d’un événement qui a bouleversé leur vie. À 15 ans, Emmanuelle tombe enceinte accidentellement et cache sa grossesse jusqu’au 7e mois. Se jugeant trop jeune pour élever son enfant, elle accouche sous X. Aujourd’hui âgée de 33 ans, sa fille n’a jamais consulté le dossier contenant les informations laissées par sa mère.

À 21 ans, Alexandrine est victime d’un viol. Quelques mois plus tard, elle découvre sa grossesse. Traumatisée et sans ressources pour élever son bébé, elle accouche sous X, en laissant toutes ses coordonnées dans le dossier de son enfant.

Déjà maman d’un petit garçon, Manel accouche récemment sous X après une grossesse non assumée par le père. Mais après la naissance et la séparation avec le bébé, elle ressent le besoin de le récupérer.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.