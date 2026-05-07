Les 12 coups de midi du 7 mai 2026 : Lilou fait fort, premier indice sur la nouvelle étoile mystérieuse !

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Les 12 coups de midi du 7 mai 2026, 4ème victoire de Lilou – Lilou a signé une nouvelle victoire et continue son très beau début de parcours ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir décroché l’étoile mystérieuse hier, Lilou a fait un Coup de Maître à 30.000 euros aujourd’hui et a pu tenter sa chance face à la nouvelle étoile.











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Les 12 coups de midi du 7 mai, Pio Marmaï était sur l’étoile mystérieuse

Lilou voit ainsi sa cagnotte grimper au total de 73 577 euro de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, un premier indice est apparu avec la photo de fond. Difficile de dire de quoi il s’agit pour l’instant !

De son côté, Lilou a proposé Lily Collins, actrice phare de « Emily In Paris ». Mais c’est raté !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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