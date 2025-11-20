Les 12 coups de midi du 20 novembre : Cyprien décroche sa 3ème étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)



Les 12 coups de midi du 20 novembre 2025, 63ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a décroché sa troisième étoile mystérieuse ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 63me victoire et a réussi son Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant Tom Hanks.











Les 12 coups de midi du 20 novembre, Tom Hanks était sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a remporté 30.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 37.959 euros. Sa cagnotte totalise désormais pas moins de 303.504 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Tom Hanks.

Explications des indices :

🛣️ La route 163 / Monument Valley : Référence directe à « Forrest Gump », lorsque le personnage de Tom Hanks parcourt les États-Unis en courant et s’arrête précisément sur cette route devenue culte.



🤠 Le chapeau de cow-boy : Clin d’œil à Woody, le cow-boy auquel Tom Hanks prête sa voix dans la saga Toy Story.

🗿 Le buste d’Aphrodite : Symbole de beauté et d’amour, évoquant les comédies romantiques emblématiques de l’acteur : « Nuits blanches à Seattle » et « Vous avez un message ».

✈️ L’avion de ligne : Une évidence pour « Sully », où Tom Hanks incarne le pilote Chesley Sullenberger, héros de l’amerrissage d’urgence sur l’Hudson.

🐟 Le poisson et la noix de coco : Référence au film culte « Seul au monde » », dans lequel son personnage doit pêcher, cuisiner du poisson et survivre seul sur une île déserte.

🪂 Le parachutiste : Double référence : d’un côté « Il faut sauver le soldat Ryan », film de guerre dans lequel l’acteur tient un rôle majeur ; de l’autre Toy Story.

🌙 La lune : Clin d’œil à « Apollo 13 », le film spatial où Tom Hanks joue l’astronaute Jim Lovell.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+