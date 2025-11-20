

Ça commence aujourd’hui du 20 novembre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Ça commence aujourd’hui du 20 novembre 2025 à 13h55 « Ces mères qui ne veulent pas remettre leur enfant à leur père incestueux » (inédit)

Ce jeudi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit consacré à un sujet bouleversant : ces mères qui refusent de remettre leur enfant à un père accusé d’inceste. Face à des décisions de justice qu’elles jugent incompréhensibles et dangereuses, elles se battent pour protéger leurs enfants et faire entendre leur vérité. Des témoignages forts, courageux et essentiels.

Et à 15h : « Infanticides : c’est pour se venger que leur ex-compagnon a tué leur enfant » (rediffusion)

L’émission d’aujourd’hui traite d’un thème particulièrement douloureux : le meurtre d’enfants commis par d’anciens conjoints. Le 29 octobre 2023, le mari de Lucile, gendarme, a tué leurs trois filles avant de se suicider. Lucile avait demandé le divorce le 15 février 2023, une décision que son époux n’avait absolument pas acceptée.



Mélanie, elle, a perdu sa fille Louise le 24 mars 2024. Un an plus tard, elle a souhaité prendre la parole pour lui rendre hommage. Louise a été assassinée par son père, qui a ensuite mis fin à ses jours.

Après plus de quinze ans de mariage, Séverine s’est séparée de son mari. Cette rupture a plongé son ex-conjoint dans une dépression profonde, au point de perdre pied psychologiquement : après avoir administré des somnifères à leurs enfants, il a incendié la maison dans l’intention de mourir avec eux.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.