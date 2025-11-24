Quotidien du 24 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 24 novembre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien : les invités du 24 novembre 2025

🎬 Fabrice Éboué — « Gérald le Conquérant » (en salle le 3 décembre) / « Solitudes » (à partir du 8 janvier)

📰 Arnaud de Decker — Reporter de guerre en Ukraine


📰 Cyrille Amoursky — Reporter de guerre en Ukraine

📚 Erell Hannah — « Derrière. Une étonnante histoire de fesses » (Ed. JC Lattès)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 24 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.

