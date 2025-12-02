C à vous du 2 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 2 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Richard Malka publie sa plaidoirie anti-LFI. Me Richard Malka, avocat, auteur du livre « Passion antisémite »

🔵 Accusé de corruption, David Rachline démissionne de la vice-présidence du RN. On en parle ce soir avec Camille Vigogne, grand reporter au Nouvel Obs



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Sylvie Vartan, pour l’album “Je tire ma révérence” sorti le 28 novembre dernier

📺 David Hallyday, pour le téléfilm “Ardennes” diffusé demain à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 2 décembre 2025 à 19h sur France 5.