Julien Lieb au casting de Danse avec les Stars 2026 !

TF1 poursuit les révélations autour de la prochaine saison de « Danse avec les Stars », attendue début 2026. Après Laure Manaudou, la chaîne vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle personnalité : Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2023 et véritable révélation de la scène musicale française.











Depuis sa sortie du château, Julien Lieb ne cesse de confirmer son talent. Le jeune artiste a enchaîné les projets avec succès, notamment grâce à son single « Le jeu », devenu un véritable hit et cumulant déjà plus de 25 millions de streams sur les plateformes musicales. Une performance qui l’a rapidement propulsé parmi les espoirs les plus prometteurs de la nouvelle génération.

En septembre dernier, il franchit une nouvelle étape décisive avec la sortie de son premier album, « Naufragé », accueilli très chaleureusement par le public et les critiques. Classé directement dans le Top 5 des meilleures ventes dès sa première semaine, cet opus confirme son statut d’artiste en pleine ascension.

Son année 2024 est marquée par une nouvelle consécration : Julien Lieb est élu « Révélation masculine de l’année » lors des NRJ Music Awards en octobre. Depuis, il parcourt la France en tournée, rencontrant un public toujours plus nombreux. L’année 2026 s’annonce tout aussi importante pour le chanteur, qui se produira sur la mythique scène de L’Olympia, un symbole fort de sa montée en puissance.



Avant de monter sur cette scène légendaire, Julien s’apprête à relever un tout autre défi : celui du parquet de Danse avec les Stars. Sa présence promet d’apporter fraîcheur, énergie et une nouvelle dimension artistique à la compétition.

Rendez-vous prochainement sur TF1 pour retrouver Julien Lieb dans Danse avec les Stars !