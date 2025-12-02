Un Si Grand Soleil Spoiler : Richard doute d’Alix, Bertier couvre Lucas ! (épisode du 4 décembre)

Par /

Publicité

Un si grand soleil spoiler épisode 1807 du 4 décembre 2025 – Alix va éveiller les soupçons de Richard dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, au petit matin après qu’ils aient passé la nuit ensemble, Richard interroge Alix sur le fait qu’elle s’est levée durant la nuit…


Un Si Grand Soleil Spoiler : Richard doute d'Alix, Bertier couvre Lucas ! (épisode du 4 décembre)
Capture FTV


Publicité

Alix, qui a fouillé l’appartement de Richard, prétexte avoir eu faim et avoir mis du temps car elle s’est perdue dans sa maison ! Richard semble dubitatif quand Alix part travailler… Ils prévoient de se revoir et Alix compte bien réussir à ouvrir son coffre. Mais Richard risque bien de se montrer méfiant, Alix semble en grand danger.

Pendant ce temps là, alors que Lucas a été démasqué par Bertier et qu’il a choisi de lui dire la vérité, celui-ci va finalement décider de le couvrir ! En effet, Lucas a joué la corde sensible en lui parlant de sa belle-mère, Nathalie, et de ses problèmes financiers qui l’ont conduit à déraper. Et après une visite à Nathalie, Bertier ment quand Elisabeth lui demande s’il a une idée de qui a pu passer la commande frauduleuse au sein des employés de L Cosmétiques. Bertier assure qu’il n’en a aucune idée !

Quant à Lucas, il s’inquiète de ce que Sybille prépare en représailles… Il tente de convaincre Emma de quitter Montpellier.


Publicité

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un retour, Emma doute, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici

A LIRE AUSSI
Un Si Grand Soleil du 2 décembre : Laurine piège Jérémy, Lucas va loin (résumé épisode 1805 en avance)
Un Si Grand Soleil du 2 décembre : Laurine piège Jérémy, Lucas va loin (résumé épisode 1805 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Bertier découvre la vérité et confronte Lucas ! (épisode du 3 décembre)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Bertier découvre la vérité et confronte Lucas ! (épisode du 3 décembre)
Un Si Grand Soleil spoilers : un retour, Emma doute, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025
Un Si Grand Soleil spoilers : un retour, Emma doute, les résumés jusqu'au 19 décembre 2025
Un Si Grand Soleil Spoilers : Alix en danger, Jérémy piégé, Charlotte dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 décembre 2025)
Un Si Grand Soleil SpoilerUn Si Grand Soleil Spoilers : Alix en danger, Jérémy piégé, Charlotte dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 décembre 2025)


Publicité


Retour en haut