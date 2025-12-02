Un Si Grand Soleil Spoiler : Richard doute d’Alix, Bertier couvre Lucas ! (épisode du 4 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1807 du 4 décembre 2025 – Alix va éveiller les soupçons de Richard dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, au petit matin après qu’ils aient passé la nuit ensemble, Richard interroge Alix sur le fait qu’elle s’est levée durant la nuit…











Alix, qui a fouillé l’appartement de Richard, prétexte avoir eu faim et avoir mis du temps car elle s’est perdue dans sa maison ! Richard semble dubitatif quand Alix part travailler… Ils prévoient de se revoir et Alix compte bien réussir à ouvrir son coffre. Mais Richard risque bien de se montrer méfiant, Alix semble en grand danger.

Pendant ce temps là, alors que Lucas a été démasqué par Bertier et qu’il a choisi de lui dire la vérité, celui-ci va finalement décider de le couvrir ! En effet, Lucas a joué la corde sensible en lui parlant de sa belle-mère, Nathalie, et de ses problèmes financiers qui l’ont conduit à déraper. Et après une visite à Nathalie, Bertier ment quand Elisabeth lui demande s’il a une idée de qui a pu passer la commande frauduleuse au sein des employés de L Cosmétiques. Bertier assure qu’il n’en a aucune idée !

Quant à Lucas, il s’inquiète de ce que Sybille prépare en représailles… Il tente de convaincre Emma de quitter Montpellier.



A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un retour, Emma doute, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025

