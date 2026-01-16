Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu anéanti, il perd tout ! (épisode du 20 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1840 du 20 janvier 2026 – C’est un véritable cauchemar qui attend Manu dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, il va apprendre que Charlotte a porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Et le lendemain dans son bureau, Becker lui annonce qu’il est mis à pied !











Face au commissaire, Manu est méconnaissable. Il pleure, il est anéanti et lui assure qu’il n’a pas fait ça. Becker refuse de lui dire ce qu’il pense et lui demande de rentrer chez lui. Pendant ce temps là, les collègues parlent déjà : Alex est certain que son ami n’a pas pu faire ça, Thierry est du même avis mais Elise refuse de mettre en doute la parole de la victime…

Eve soutient Manu du mieux qu’elle peut. Elle lui assure que la vérité va forcément éclater et lui explique que Charlotte est une ado compliquée. Au lycée, Eve tente de parler à Soan en salle des profs. Elle lui assure que Manu n’a pas fait ça mais Soan refuse d’entendre que sa fille ment. Il ne veut plus lui parler et annonce que désormais, tout se fera par leurs avocats !

Pour cette affaire, Marie-Sophie et Soan ont fait appel à Johanna. Et même face à son amie Salomé, Charlotte ment et donne la même version qu’au procureur…



