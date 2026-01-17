Les 12 coups de midi : on vous révèle qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! (explication des indices)



Le mystère devrait bientôt être levé dans le jeu de TF1 animé par Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». D’ici quelques jours, l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 sera entièrement dévoilée. Mais selon une rumeur de plus en plus insistante, le visage qui apparaîtra ne serait autre que celui de Raphaël Quenard. Et à y regarder de plus près, les indices visibles depuis plusieurs semaines semblent clairement aller dans ce sens.











Premier élément marquant : un erlenmeyer. Un choix qui n’aurait rien d’anodin puisque Raphaël Quenard est diplômé de l’École nationale supérieure de chimie de Paris. Un clin d’œil évident à son parcours universitaire, rarement connu du grand public, mais parfaitement cohérent pour les concepteurs de l’émission.

Autre indice remarqué par les fidèles du jeu : un couteau de boucher. Celui-ci ferait directement référence à son rôle marquant dans la saison 3 de la série “Family Business”, qui se déroule dans une boucherie.

Un avion est également apparu sur l’étoile mystérieuse. Là encore, l’explication semble limpide : avant de se tourner vers le cinéma, Raphaël Quenard a rejoint l’école des Pupilles de l’air, une institution prestigieuse liée à l’aéronautique et à l’armée de l’Air.



Les téléspectateurs ont aussi pu apercevoir un flacon de parfum. Un indice qui renverrait à son rôle dans le film “Cash”, qui se déroule dans un important groupe de parfums.

Plus énigmatique en apparence, un décor désertique s’affiche également. Il s’agirait d’une référence directe à son livre “Clamser à Tataouine”, le titre faisant référence à la ville en Tunisie.

Enfin, dernier détail qui intrigue beaucoup les fans : un âne blanc. Un symbole qui ferait écho au film “I Love Peru”.

Avec autant d’indices précis et cohérents, difficile de ne pas croire à cette piste. Si rien n’est encore officiellement confirmé par TF1 ou par Jean-Luc Reichmann, tout porte à croire que Raphaël Quenard sera bien la personnalité cachée derrière l’étoile mystérieuse. Réponse définitive dans quelques jours, mais pour beaucoup de téléspectateurs, le suspense semble déjà largement éventé.