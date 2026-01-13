13h15 le samedi du 17 janvier 2026 : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 17 janvier 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « L’énigme du Vernet ».





13h15 le samedi du 17 janvier 2026 : Le combat de Michel

Alors que la perspective de la signature de l’accord UE-Mercosur et l’épidémie de dermatose attisent de nouveau la colère du monde agricole, 13h15 le samedi est allé à la rencontre de Michel Bini, éleveur engagé. Après avoir traversé une période de grande détresse, il consacre aujourd’hui son énergie à soutenir les agriculteurs en difficulté au sein d’une association.

Jamais le secteur agricole n’a semblé aussi préoccupé : accord Mercosur, maladies qui menacent les troupeaux, exploitations qui disparaissent faute de repreneurs… Dans ce contexte tendu, 13h15 le samedi dresse le portrait d’un agriculteur qui a choisi de mettre son expérience au service des autres.



Issu d’une lignée d’éleveurs, comme ses grands-parents et ses parents avant lui, Michel Bini exerce dans le Gers. Il y a quelques années, accablé par les dettes, il a frôlé la faillite. Sauvé par le Samu social agricole, qui lui a apporté un soutien juridique et moral, il s’engage depuis près de vingt-cinq ans à son tour pour lutter contre la détresse en milieu rural et accompagner les agriculteurs de sa région.

