L’art du crime du 16 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2

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L’art du crime du 16 mars 2026 – Ce lundi soir sur France 2, place à de nouvelles rediffusions de votre série « L’art du crime ». Au programme, deux anciens épisodes.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







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L’art du crime du 16 mars 2026 : vos épisodes

Mission Raphaël : Au petit matin, dans la forêt du château de Chantilly, le corps d’un jeune homme est découvert, assassiné dans une mise en scène macabre qui rappelle étrangement un tableau du peintre de la Renaissance Raphaël. La victime travaillait pour la célèbre autrice de best-sellers Patricia Richter. Antoine et Florence découvrent rapidement que le meurtrier a reproduit avec précision une scène décrite dans le prochain roman de la romancière, justement consacré au peintre italien. Quel lien unit le tueur et l’écrivaine ? S’agit-il de la même personne ou quelqu’un cherche-t-il à lui faire porter la responsabilité du crime ?

Le serment de David : Au musée Grévin, un historien spécialiste du peintre Jacques-Louis David est retrouvé assassiné dans la baignoire du révolutionnaire Marat, dans une mise en scène reproduisant fidèlement le célèbre tableau du maître. Pour démasquer le meurtrier, Antoine Verlay et Florence Chassagne infiltrent un colloque d’historiens de l’art en se faisant passer pour un couple. Une couverture qui risque bien de raviver les tensions entre eux… ou de les rapprocher.



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« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.