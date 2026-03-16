« L’Hermine » : histoires et interprètes du film ce soir sur France 3 (16 mars 2026)



Publicité





Ce lundi soir sur France 3, c’est une rediffusion du film « L’Hermine » qui vous attend. Un film de Christian Vincent, avec dans les rôles principaux, Fabrice Luchini et Sidse Babett.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« L’Hermine » : résumé, histoire, synopsis

Michel Racine, président de la cour d’assises de Saint-Omer, est un personnage aigri, connu pour appliquer de lourdes peines. Alors que sa femme vient de le mettre à la porte, Racine, grippé et solitaire, préside un procès pour homicide. En appelant les jurés, il reconnaît parmi eux Ditte Lorensen-Coteret, une femme qu’il a autrefois aimée. Dès le début du procès, Martial Beclin, l’accusé, nie catégoriquement avoir tué la victime.

Casting

Avec Fabrice Luchini (Michel Racine), Sidse Babett Knudsen (Ditte Lorensen-Coteret), Eva Lallier (Ann Lorensen-Coteret), Corinne Masiero (Marie-Jeanne Metzer)



Publicité





« L’Hermine » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.

« L’Hermine » à voir ou à revoir ce soir sur France 3 et France.TV