« Mariés au premier regard » du 16 mars 2026 : Jenna surprise face à Laurent dans l’épisode 4 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 16 mars 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Mathieu et Julie, Jenna et Laurent, Perrine et Alexandre, et la découverte de deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 16 mars, au programme ce soir

Si pour Jenna et Laurent, il est l’heure de dire oui ! Et évidemment, ils se connaissent ! Si Laurent est sous le charme, Jenna est déstabilisée… Vont-ils se dire oui au premier regard ?

Du côté de Perrine et Alexandre, on continue les préparatifs du mariage. Quant à Mathieu et Julie, ils profitent pleinement de leur voyage de noces. L’amour sera-t-il au rendez-vous ?



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« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"Je veux être honnête avec lui"

L'amour sera-t-il au rendez-vous ?❤️#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/4hCSoZS94r — M6 (@M6) March 13, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.