Les 12 coups de midi du 1er mars 2026 : Cyprien proche d’un gros cap, l’étoile mystérieuse se dévoile

Les 12 coups de midi du 1er mars 2026, 163ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi est tout proche de passer le cap des 700.000 euros de gains !











Les 12 coups de midi du 1er mars, une nouvelle étoile mystérieuse

Avec un victoire à 3000 euros aujourd’hui, Cyprien fait monter sa cagnotte personnelle au total de 699 360 euros de gains et cadeaux. De quoi passer le cap des 700.000 euros surement demain !

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on voit une série d’arches blanches arrondies avec de la végétation grimpante (type lierre ou vigne) et un ciel bleu très lumineux en arrière-plan. L’architecture évoque clairement un style méditerranéen. Difficile à ce stade de savoir où se situe cette photo de fond !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



