Koh-Lanta du 28 avril 2026 : tir à l’arc et belle récompense ce soir dans l’épisode 9, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 9 du mardi 28 avril 2025 – Après l’élimination d’Ulrich au conseil de la réunification la semaine dernière, place à l’épisode 9 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir,


Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.

Koh-Lanta du 28 avril 2026 : ce soir dans l'épisode 9, qui sera éliminé ? (VIDÉO)
TF1/ALP


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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 9

Ce soir, l’aventure individuelle s’envole ! Pour le jeu de confort, place à l’épreuve culte du tir à l’arc. Avec à la clé, une belle récompense : un plat de pâtes avec de l’huile d’olive et du fromage. Et une tablette pour des appels visios avec leurs proches.

Et lors du conseil, les aventuriers vont faire face à de nouvelles reliques du destin. Et Jade va devoir jouer finement son collier d’immunité pour remettre les ex-jaunes à égalité avec les ex-rouges !


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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 9 du 28 avril

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