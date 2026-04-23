Les 12 coups de midi du 23 avril 2026 : encore un nouveau Maître de Midi, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 23 avril 2026, élimination de Francine – Décidément, c’est la valse des maîtres de midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Aujourd’hui, Emilie a déjà été éliminée, elle est repartie avec un euro symbolique de gains dans sa cagnotte !











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Les 12 coups de midi du 23 avril, Emilie devient Maître de Midi

C’est Tiago qui est devenu Maître de Midi aujourd’hui avec seulement 30 euros de gains. Il n’a donc que 15 euros dans sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : une palette de peinture. Il s’ajoute aux précédents indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, une machine à tatouer, et un cheval. Et on peut déjà vous dire qu’un nouvel indice va apparaitre en haut à droite : une grappe de raisin.

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages.



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+