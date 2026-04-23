Demain Nous Appartient du 23 avril : Samuel sous le choc, Soraya doute (résumé + vidéo épisode 2189 en avance)

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Demain nous appartient du 23 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2189 de DNA – Samuel va être sous le choc en découvrant toute la vérité sur Leïla ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Soraya va commencer à douter…





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Demain nous appartient du 23 avril 2026 – résumé de l’épisode 2189

Samuel affirme avoir vu Leïla vivante au cimetière et, encouragé par Ellie, confronte Martin. Le commandant finit par lui avouer qu’il a fait passer Leïla pour morte afin de protéger ses filles de représailles. Samuel découvre aussi que son père, Renaud, a signé le faux acte de décès en toute connaissance de cause, ce qui le choque profondément. Il exige de contacter Leïla, mais Martin refuse. Plus tard, Samuel confronte Marianne, persuadé qu’elle savait, mais elle assure l’ignorer et insiste pour que seule Leïla révèle la vérité à Soraya et Noor.

De son côté, Soraya surprend une dispute entre Samuel et Martin et commence à avoir des soupçons, qu’elle confie à Raphaëlle. Cette dernière alerte discrètement son mari. Martin contacte alors Leïla, cachée dans un hôtel : elle regrette d’avoir révélé la vérité à Samuel et souhaite désormais revoir ses filles, mais Martin s’y oppose fermement.



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À la villa, Ellie comprend que Soraya ignore encore tout. Elle presse Samuel de parler aux sœurs Beddiar, allant jusqu’à le menacer de le faire elle-même s’il ne se décide pas.

Parallèlement, Soizic fête son anniversaire à l’hôpital, ce qui lui remonte le moral malgré un message froid de François. Plus tard, Gloria et Adam lui font une surprise en lui proposant de s’installer dans un nouvel appartement pour tourner la page, ce qu’elle accepte.

Enfin, aux Halles, Sofia a un coup de cœur pour Romain. Malgré son caractère, elle va vers lui pour faire connaissance et confie ensuite à Manon son intention de le séduire…

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VIDÉO Demain nous appartient du 23 avril 2026 – extrait de l’épisode

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