Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2026 à 13h55 « Grandir au coeur d’une affaire criminelle » (inédit)

Dans ce numéro inédit, Faustine Bollaert donne la parole à celles et ceux dont l’enfance a été bouleversée par l’impensable. Grandir au cœur d’une affaire criminelle, c’est porter un poids que peu peuvent imaginer. Qu’ils aient été témoins, proches de victimes ou liés malgré eux à des faits divers tragiques, les invités de l’émission reviennent avec émotion sur ces événements qui ont marqué leur jeunesse à jamais.

Comment se construire quand l’ombre d’un crime plane sur son histoire ? Peut-on se libérer du passé et avancer ? Entre récits bouleversants, confidences sincères et parcours de résilience, ces témoignages puissants mettent en lumière des destins hors du commun.



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Un moment fort, empreint d’humanité, à découvrir dans Ça commence aujourd’hui.

Et à 15h : « Lune de miel, voyage en amoureux : les vacances ne se sont pas passées comme prévu… » (rediffusion)

Faustine Bollaert recueille les témoignages d’invités dont les voyages en amoureux ont viré au cauchemar : entre trahison, mensonges et catastrophes imprévues, Gwladys découvre l’infidélité de son compagnon lors d’un séjour en Martinique, Konrad apprend aux États-Unis que son partenaire menait une double vie frauduleuse, tandis que Kévin et son épouse voient leur lune de miel en Turquie bouleversée par un violent séisme, tout comme Nancy dont le voyage en République dominicaine a été frappé par un ouragan.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.