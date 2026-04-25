Tout le monde veut prendre sa place : Vincent tout proche de l’élimination, quels gains ce samedi ? (25 avril 2026)

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On peut dire que Vincent s’est bien fait peur ce samedi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion est passé tout près de l’élimination avec seulement 11 points en finale !











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Par chance pour Vincent, son adversaire du jour n’a pas brillé en ne faisant que 8 points. Il a donc signé une nouvelle victoire avec 800 euros supplémentaires.

Vincent totalise ainsi 239 800 euros en 192 victoires. Il lui reste encore 23 victoires avant de détrôner Marie-Christine à la tête du classement des champions.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 192 victoires, 239.800 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 25 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 25 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv