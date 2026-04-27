Les 12 coups de midi du 27 avril 2026 : Aloïs continue, découvrez qui est sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 27 avril 2026, 2ème victoire d’Aloïs – Seconde victoire d’Aloïs ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Quels gains aujourd’hui alors qu’il ne reste plus que 7 cases sur l’étoile ? On vous dit tout.











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Les 12 coups de midi du 27 avril, plus que 7 cases sur l’étoile mystérieuse

Avec une victoire à 200 euros aujourd’hui, Aloïs totalise 1 100 euros de gains dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de l’étoile mystérieuse, plus que 7 cases et on a l’intégralité des indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, une machine à tatouer, un cheval, une palette de peinture, et une grappe de raisin.

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages.



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+